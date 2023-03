Jubileumfeest voor dirigent tijdens jaarconcert Koninklijke Harmonie Verbroedering Vorselaar

Het jaarconcert in De Dreef te Vorselaar was tegelijkertijd het moment om dirigent Luc Verdonck in de bloemetjes te zetten voor zijn verdienste in dit muzikale gezelschap. Verdonck staats reeds veertig jaar aan het roer van De Koninklijke Harmonie Verbroedering Vorselaar. De hele zaal was getuige van deze viering en genoot van het spektakel.