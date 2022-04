Jongeren verzamelen samen met vlogger Samuel de Graef zwerfvuil: “Op een vuil skatepark kan je niet skaten, zo simpel is het”

VorselaarWeer of geen weer. In de regen ruimden jonge skaters woensdagmiddag zwerfvuil op samen met hun ‘vlogheld’ Samuel de Graef. Wie mee hielp, werd daarna getrakteerd op een gratis workshop met de skater. De zwerfvuilactie in Vorselaar is een initiatief van het gemeentebestuur in samenwerking met Mooimakers.

Woensdag tegen het middaguur zakten een aantal jonge skaters af naar ‘Ramses Bowl’, het skatepark van Vorselaar aan De Dreef, om er samen met skater en vlogger Samuel de Graaf zwerfvuil op te ruimen. Dankzij het opruimen van achtergelaten blikjes, papiertjes en nog veel meer rommel kregen de jongeren een gratis workshop van hun skateheld. “Op een vuil skatepark kun je niet skaten, zo simpel is het”, zegt de vlogger. “De meeste jongeren sorteren bewust en laten geen afval achter, deze actie is dan ook voor hen. Samen ruimen we het skatepark op en geef ik hen een workshop skaten, om de voordelen van een proper park te benadrukken.”

Jong geleerd, oud gedaan

Het is in samenwerking met Mooimakers dat de gemeente Vorselaar Samuel de Graef naar het kleine dorpje kan laten afzakken. Het skatepark, dat deel uitmaakt van het sportcentrum, heeft een aantal veranderingen ondergaan. Uit de metingen van de gemeente blijkt dat er iets meer zwerfvuil wordt achtergelaten, maar dat diegenen die dit niet doen, wel goed sorteren. Onder het motto ‘jong geleerd, oud gedaan” worden naast glasbolsites, autosnelwegparking en openbaarvervoerstopplaatsen, ook enkele Vlaamse skateparken onder de loep genomen worden.

Quote Met acties zoals die van vandaag denken we sowieso meer na over het probleem van zwerfvuil aan skateplein­tjes Skater Simon

In het skatepark treffen we Simon en Tibbe aan, die met prikker en vuilniszak op pad zijn. Beide jongelingen zijn zich bewust van het zwerfvuilprobleem rondom skateterreinen in Vlaanderen. “Ik ben zelf niet woonachtig in Vorselaar, maar mijn grootouders wonen hier en wanneer we op bezoek zijn kom is hier steeds skaten”, vertelt Simon. “Ik woon in Bornem en ook daar ga ik vaak skaten. Het valt op dat hier in Vorselaar veel werk in het opruimen van afval gestoken wordt. Zeker wanneer ik dat met skatepleintjes in mijn woonplaats vergelijk. Ikzelf probeer er wel op te letten om niks op de grond te gooien. Met acties als de deze hier vandaag denken we sowieso meer na over het probleem van zwerfvuil aan skatepleintjes.”

Skaters Simon (links) en Tibbe kwamen een handje toesteken op het skatepark van Vorselaar

“Mooimakers is actief over heel Vlaanderen, en het skatepark van Vorselaar vroeg om aangepakt te worden. Net zoals de skateparken van onder andere Scherpenheuvel-Zichem, Westerlo, Hamont-Achel en Boechout. Niet alleen het opruimen en mensen bewust maken van zwerfvuil, maar ook het belonen van zij die al hun best doen”, verduidelijkt Berten Vermeulen, verantwoordelijke coach van dit project voor Mooimakers. “Over heel Vlaanderen wordt er zo vooruitgang geboekt, wat leidt tot een schoner leefmilieu voor ons allemaal”.

Jonge skaters aan de slag op en rond het skateterrein in Vorselaar

De infrastructuur van skatepark ‘Ramses Bowl’ in Vorselaar werd onlangs verbeterd door nieuwe vuilnisbakken te plaatsen, zo kan er beter en makkelijker gesorteerd worden. Veel lokale jongeren hebben zich mee ingezet tijdens de bouw van het skatepark en voelen zich daardoor mede-eigenaar. Nu kunnen ze op een andere manier hun beste beentje voorzetten door te participeren aan een opruimactie of gewoon door hun afval in de vuilnisbak te gooien. Tenslotte is er een strikte opvolging en monitoring. Sinds 2018 houdt de gemeente gedetailleerde cijfers bij over de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort, welke vuilnisbakken regelmatig gebruikt werden en in welke mate er gesorteerd wordt.

Samuel de Graef (linksboven) samen met jonge skaters op het skatepark van Vorselaar