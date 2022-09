Inwoners Grobbendonk en Vorselaar krijgen gratis klimplant bij bestelling van een vogelbosje

Grobbendonk/VorselaarWil je meer vogels in je tuin? Het plaatsen van een vogelbosje is daarvoor de ideale manier. Via de organisatie Behaag onze Kempen kunnen inwoners van Grobbendonk en Vorselaar een bosje bestellen om op te hangen in hun tuin. Nog tot twintig oktober krijg je bij je aankoop van het pakket een gratis kamperfoelie.