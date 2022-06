Infosessie over digitaal bankieren in raadzaal Vorselaar

Tijdens deze infosessie, gegeven door Febelfin, krijgen de aanwezigen eveneens meer uitleg over het fenomeen ‘phishing’ en andere vormen van online fraude. Hoe gaan oplichters te werk en hoe herken je verdachte mails of sms’en? Ook contactloos betalen, PayConiq en Itsme komen aan bod.

Inschrijven voor deelname aan de infosessie kan via een online formulier, via 014 50 11 01 of via een mailtje te sturen naar info@vorselaar.be. De sessie start op 4 juli om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis aan de Markt in Vorselaar.