Infoavond reanimeren en AED in LDC Sprankel

Dieven plegen twee inbraken in één straat

In de Broekzijstraat in Lille werden maandagochtend twee inbraken vastgesteld. Onbekenden waren er in de loop van de nacht binnengedrongen in twee woningen. Het is niet duidelijk hoe de daders de woningen precies zijn binnengeraakt. De inbrekers doorzochten de huizen en gingen aan de haal met geld en juwelen.