Herinneringen gaan voor minstens 15 jaar de grond in aan toekomstige kinder- en jongerencampus

VorselaarVrijdag werden herinneringen voor later in de grond gestoken aan de werf van de nieuwe kinder- en jongerencampus die in Vorselaar opgetrokken wordt. Het is de bedoeling om deze zogenoemde ‘tijdscapsule’ pas ten vroegste binnen 15 jaar weer boven te halen.

De kinder- en jongerencampus in Vorselaar is volop in opbouw en zal in de toekomst een thuis worden voor heel wat organisaties in het dorp. Voor de jonge Vorselaarse inwoners betekent het nieuwe gebouw een nieuwe mijlpaal.

Er was al heel wat beweging de voorbije maanden op de plek waar de kinder- en jongerencampus zal komen. Sinds vorige week worden ook de resultaten bovengronds zichtbaar. Om deze mijlpaal in de kijker te zetten plande men vrijdagochtend in Vorselaar geen klassieke eerstesteenlegging, maar een ingraving van een tijdscapsule.

In die tijdscapsule werden zoveel mogelijk informatie en materiaal van deze generatie leerlingen, jeugdbewegingsleden, jeugdhuisbezoekers en klantjes van de kinderopvang verzameld. De tijdscapsule is een pvc-buis die in de grond zit en deze zal ten vroegste over vijftien jaar weer worden bovengehaald.