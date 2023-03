Groots eerbetoon aan Zjef Vanuytsel op Na Fir Bolg: “Onder meer Jan De Wilde, Klaas Delrue, Raymond van het Groenewoud en Jan De Smet komen langs”

De organisatie van Na Fir Bolg is verheugd te kunnen aankondigen dat Na Fir Bolg dit jaar een speciale hommage zal brengen aan de legendarische Vlaamse zanger en songwriter. “Zjef was een iconische figuur in de Vlaamse muziekwereld en was bekend om zijn prachtige teksten, betoverende melodieën en warme stem. Hij was geen kleinkunstenaar maar een chansonnier”, klinkt het in Vorselaar. Jan De Wilde, Jan De Smet, Micheline van Hautem, Andrea Croonenberghs, Stoomboot, Raymond van het Groenewoud, Stefan Dixon, Klaas Delrue en Piet van den Heuvel zullen vertegenwoordigd zijn in Vorselaar die dag.