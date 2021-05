Groepje moet onder bedreiging van mes muziekbox en kleding afgeven: politie pakt acht jongeren op

Hoogstraten Florejan Verschue­ren kiest voor Oud Hoogstrae­ten om weer op terras te gaan: “Een oase van rust pal in het centrum”

7 mei Zaterdag 8 mei is het zover. Een dag waar toch menig Vlaming heeft naar uitgekeken om weer een terrasje te kunnen in zijn of haar favoriete kroeg of restaurant. Muzikant Florejan Verschueren (43) moet zaterdag nog werken, maar hoopt zondag toch op het terras van Oud Hoogstraeten te kunnen gaan zitten. “Gezellig met het gezin of met vrienden op het terras pal in het centrum van Hoogstraten en toch rustig. Zalig is het.” Lees meer over bekende Vlamingen en hun favoriete horecazaak in dit dossier.