MIJN STAD. Van brandweer tot Gladiolen... Het Herentals van Kristof Geens (40): “Op de Grote Markt ben je één minuut verwijderd van prachtige natuur”

“Bij een oproep moet ik maar 30 seconden fietsen.” Kristof Geens (40) uit Herentals was jarenlang woordvoerder bij Brandweer Zone Antwerpen, maar staat tegenwoordig als vrijwillige blusser vliegensvlug in de kazerne in zijn thuisstad. De communicatiedeskundige bij Brandweer Zone Kempen en medeorganisator van het festival Gladiolen verklapt ons welke stadsgenoot hij het meest bewondert en wat zijn favoriete horecazaak is. “Deze chef bedenkt om de twee weken een lunchmenu om van te watertanden.”