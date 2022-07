Gemeentelijke diensten gesloten tijdens Vlaamse en nationale feestdag

Herentals Exact 10 jaar geleden overleed wielrenner Rob Goris onverwacht in zijn slaap: aan tafel bij Karl Vannieuw­ker­ke in ‘Vive le Vélo’ de avond ervoor, leek Goris kerngezond

5 juli 2012. Exact tien jaar geleden overleed wielerprof Rob Goris op dertigjarige leeftijd in de Normandische badplaats Honfleur. De dag voor zijn overlijden was de goedgemutste sportman uit Herentals nog op bezoek in de Tour en te gast in ‘Vive le Vélo’, het programma over de Tour op Eén. Een hartfalen werd de voormalige kapitein van de nationale ijshockeyploeg fataal.

5 juli