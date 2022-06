Gemeente Vorselaar zoekt partner voor padelterreinen

Het sportcentrum in Vorselaar heeft een zeer divers en uitgebreid aanbod. “Sporten is gezond en we willen onze inwoners zoveel mogelijk motiveren”, klinkt het bij Vorselaars communicatieverantwoordelijke Elke De Soomer. “Daarom wordt er ingespeeld op nieuwe tendensen. Padel is een nieuwe sport die ondertussen bewezen heeft dat het een blijver is. Om inwoners van Vorselaar ook dicht bij huis deze sport te kunnen laten beoefenen zijn we op zoek naar een partnerorganisatie die dit mee mogelijk maakt. We stellen een stukje van het sportcentrum ter beschikking van een erfpachter om padel op te organiseren.”

Voorstel indienen

Het sportcentrum van Vorselaar is gelegen in het centrum van de gemeente langsheen de dreef en het kasteeldomein. Concreet gaat het over een stuk van maximum 1.000 vierkante meter waarop twee padelterreinen kunnen aangelegd worden. Geïnteresseerden om dit project te realiseren en uit te baten moeten een financieel en inhoudelijk voorstel indienen.

Einde van de zomer

“Die voorstellen zullen grondig beoordeeld worden voordat we een partner aanstellen zodat het aanbod zeker aan de nodige kwaliteitsvereisten voldoet. De voorstellen moeten voor 29 augustus 2022 om 10 uur ingediend worden", klinkt het. Voor meer info kan je via mail terecht via els.leysen@vorselaar.be, telefonisch meer te weten komen over de padelplannen in Vorselaar doe je via het nummer 014 50 71 35.

