Gemeente lanceert enquête over lokale gezondheidszorg

Wat zijn jouw noden en wensen over gezondheid in Vorselaar? Hoe moet PIOEN eruit zien over een jaar of over een decennium? En hoe denk jij dat de gemeente zorg toegankelijk en laagdrempelig kan maken voor iedereen? Je kan het allemaal laten weten tijdens de gezondheidsbevraging. Deelname kan volledig anoniem.

Alle inwoners ouder dan 18 jaar kregen de enquête al in de bus. Je kan ze ingevuld terugbezorgen op een van de verzamelpunten: het Gemeentehuis, Markt 14 of in Lokaal Dienstencentrum Sprankel!, Nieuwstraat 13 of in Sportcentrum (via de zaalwachter), Oostakker. Je kan de vragenlijst ook online invullen. De antwoorden moeten binnen zijn voor 1 augustus.