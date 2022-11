Festivalterrein Na Fir Bolg krijgt komende zomer ‘make over’: “Op die manier de lange wachtrijen proberen te beperken”

VorselaarHet festival Na Fir Bolg in Vorselaar werd afgelopen zomer het slachtoffer van zijn eigen succes. Door de vele festivalgangers, zo’n 21.000, stonden er lange wachtrijen aan eet- en drankstanden. Daarom plannen de organisatoren extra frituur- en drankstanden in 2023. “Er komen ook grote shelters op het terrein in plaats van de tent die er al vele jaren staat”, zegt festivalvoorzitter Luc Janssens.

Het Na Fir Bolg Festival in Vorselaar is al lang niet meer het ‘geitenwollensokken’-festival dat het ooit was. Al een aantal jaren wordt afgeweken van het typische folkgebeuren en folkmuziek. Meer en meer schakelde het muziekfestival over op een mix van muziekstijlen. “Maar een echte discobar en de daarbijhorende beats, dat laten we achterwege”, klonk het in het verleden al bij festivalvoorzitter Luc Janssens. Voor de 28ste editie van het festival aan Sassenhout in Vorselaar pakken de organisatoren dan weer het festivalterrein op een andere manier aan.

Festivalvoorzitter Luc Janssens van Na Fir Bolg

“Er wordt vanaf 2023 nog meer ingezet op beleving, randanimatie en er komen grote shelters op het terrein in plaats van de tent die er al vele jaren staat”, klinkt het verder. Sinds corona staat op Na Fir Bolg een groots buitenpodium dat er zijn vaste stek blijft behouden. Vorig jaar nog stonden Clement Peerens Explosition en Amy McDonald op dat podium. Over nieuwe namen wordt bij de organisatie nog met geen woord gerept vandaag.

Shelter

“Het geluid in een tent krijg je nooit zo goed als in open lucht”, weet Luc Janssens. “En daarom kiezen we voor het behoud van een buitenpodium en een kleiner podium onder een grote shelter. Ook extra frituurwagens en eetstanden blijken noodzakelijk om de wachtrijen tijdens het festival te beperken.” De voorbije jaargang was Na Fir Bolg misschien wel slachtoffer van zijn eigen succes en was het vaak lang aanschuiven om aan eten en drinken te geraken.

Vorige zomer was het op Na Fir Bolg vaak geduld hebben om het nodige gerstenat te bemachtigen aan de toog

“Qua programma gaan we - Na fir bolg getrouw - eveneens zorgen voor een paar héél speciale optredens”, belooft de organisatie. “Ook extra aandacht voor de kinderen op het festivalterrein is opgenomen voor 2023. Het festival krijgt dus een soort van ‘make over’, maar Na Fir Bolg blijft Na Fir Bolg. Zonder twijfel!” Na Fir Bolg staat volgend jaar gepland in het weekend van 7, 8 en 9 juli. De start van de voorverkoop van het festival staat ingepland ergens in december.

