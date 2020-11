‘Elfenhuisje’ voor verongelukte Frauliene (2) en oma Carine even verdwenen: “Alsjeblieft, laat gedenkplaatsen toch met rust”

Mol Mollenaar Franco Prontera (29) neemt het roer over bij app tegen voedselver­spil­ling ‘Too Good To Go’ België

3 november De 29-jarige Mollenaar Franco Prontera uit Mol is de nieuwe country manager van Too Good To Go België, de app die elke dag strijdt tegen voedselverspilling. Als jonge ondernemer die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, wil hij de voedselverspilling in België zoveel mogelijk beperken.