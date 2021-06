“Een mens laat je niet alleen sterven”: politierechter haalt zwaar uit naar dronken man die Ian (16) doodreed en vluchtmisdrijf pleegde

Grobbendonk Borstbeeld Rik Van Looy onthuld in zijn geboorte­dorp: “Keizer van Herentals én ereburger van Grob­bendonk”

13 juni ‘Ere wie ere toekomt’, dacht men in Grobbendonk. Zaterdagmiddag werd aan het Astridplein een borstbeeld van de in Grobbendonk geboren wielerheld Rik Van Looy onthuld. “Ik krijg hier kippenvel van”, wist hij te vertellen. Momenteel is Rik dan wel woonachtig in Herentals, maar zijn jeugdjaren, die bracht hij door in Grobbendonk. Ook in Herentals kreeg de ex-wereldkampioen reeds een standbeeld op de Grote Markt.