Een heel weekend verkeersdrukte aan Poederleeseweg verwacht

Herentals Ex-Miss België Celine Van Ouytsel speelt vliegende reporter voor Heylen Vastgoed: “Tijdens vlog is onder meer te zien hoe een huisbezoek verloopt”

Celine Van Ouytsel is al langer het gezicht van Heylen Vastgoed met thuisbasis in haar eigenste Herentals. Via reclamecampagnes voor het vastgoedkantoor was ze reeds te zien op verschillende media. Binnenkort is de ex-Miss België ook tweemaandelijks te zien op een nieuw vlog-kanaal. ‘Kennis van Vloggen’ is meteen de eerste vastgoedvlog van ons land.

7 maart