De Knipoog neemt na paasvakantie intrek in nieuwe klaslokalen bij ‘De Kampus’: “Kleuters kijken reikhalzend uit naar het einde van de vakantie”

Molensite Pulderbos opent deuren voor bezoekers op Erfgoeddag: “Maak kennis met het verhaal van landbouw, dier en mens”

Op zondag 23 april vieren we in Vlaanderen en Brussel de 22e editie van Erfgoeddag, die dit jaar volledig in het teken staat van dieren. In heel Vlaanderen worden tal van activiteiten georganiseerd waarin cultureel erfgoed centraal staat. Zo ook in Zandhoven: daar kan je een bezoekje brengen aan molensite Pulderbos. Samen met het museum van oude landbouwtuigen geeft de site een unieke kijk in de landbouw van weleer.