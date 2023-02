Chiro Vorselaar organiseert gekende mosselfeest al voor de twaalfde keer

Herentals Herentals loopt warm voor augustus­maand boordevol activitei­ten: “Zomerspoor laat je unieke reis door de stad beleven”

Woensdagavond liep de Kapel aan de Wolstraat in Herentals helemaal vol voor de aftrap van het gloednieuwe stadsfestival ‘Zomerspoor’ in augustus. De initiatiefnemers van allerhande evenementen van Zomerspoor kwamen hun project voorstellen. Op donderdag 1 juni is het volledige programma klaar en wordt het bekendgemaakt in de kerk van Morkhoven. “Ga op reis in je eigen streek, verdwaal en herontdek bijzondere pareltjes. Pik unieke concerten, films en theater mee. Beweeg en laat je bewegen”, klinkt het bij de initiatiefneemsters.

2 februari