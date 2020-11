Chauffeur sterft in inferno na ongeval op parking van E34

Knallen

De brand aan de vrachtwagens veroorzaakte luide knallen door de banden die ontploften. De knallen waren te horen in onder andere Vorselaar, Vlimmeren (Beerse) en Malle. “Vannacht is onze brandweer massaal moeten uitrukken voor een zware brand op parking ‘Vorselaar’ aan de E34", informeerde burgemeester Lieven Janssens van Vorselaar de inwoners via sociale media. “Om 3.50 uur reed een vrachtwagenchauffeur in op een andere, geparkeerde vrachtwagen bij het begin van de parking aan de autostrade. In totaal drie vrachtwagens vatten vuur en zijn ook helemaal uitgebrand. De chauffeur die om een nog onbekende reden - omwille van het uur mogelijk in slaap gevallen of onwel geworden - de aanrijding veroorzaakte, is overleden. Er was heel wat hinder en ook geluidsoverlast.”