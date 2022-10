Bladkorven voor afgevallen bladeren van bomen op openbaar domein

Herentals ‘Herentals aan Z’ gaat samen met burgers op zoek naar verbete­ring voor zorgfunc­tie: “Door vernieu­wend te zijn het Herentals-ge­voel versterken”

Ruim 100 burgers verzamelden dinsdagavond in ’t Schaliken om in het kader van ‘Herentals aan Z’ ideeën uit te wisselen en een eerste keuze te maken over thema’s die ze de volgende maanden samen willen aanpakken. Zowel initiatiefnemer Toon Claes als burgemeester Mien Van Olmen tekenden present en zagen dat een mooi project op poten werd gezet.

22 september