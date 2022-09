Babbel met je buren in een mooie, authentieke woonwagen en ga samen op zoek naar unieke verhalen of foto’s

Vorselaar, Herenhout, OlenMet ‘Ons Buurtverhaal’ start erfgoedcel Kempens Karakter een ontdekkingstocht in drie cultureel diverse wijken in Herenthout, Olen en Vorselaar. Ze gaat op zoek naar de verhalen, tradities, gebouwen, foto’s, landschappen, rituelen, voorwerpen en nog veel meer zaken die de bewoners willen bewaren voor de volgende generaties.

Samen met buurtbewoners wordt in de geschiedenis van de buurt gedoken de komende weken en maanden. Vrijdagmiddag werd de aftrap van het gebeuren gegeven aan de woonwagen die momenteel in Vorselaar opgesteld staat. Volksfiguur ‘Jakke van Veusseleir’ kwam langs en dompelde de aanwezigen onder in één van de straffe volksverhalen die de ronde doen over het verleden van Vorselaar.

Aftrapmoment

Nu de buurtscan in Vorselaar is afgerond, start Kempens Karakter vanaf zondag 4 september met de actieve kennismakingsfase in de buurt. Alle buurtbewoners zijn welkom tijdens het aftrapmoment, de vertelkwartiertjes de komende weken en het afsluitende vertelmoment op zondag 25 september. Momenteel staat de woonwagen waarin alles afgehandeld wordt op het pleintje aan de kruising van Groenstraat met Pallaaraard in Vorselaar.

Lees verder onder foto

Volledig scherm De woonwagen van 'Ons Buurtverhaal' staat momenteel opgesteld in Vorselaar © Adrie de Kok

“We nestelen ons met de gezellige woonwagen enkele weken op de hoek van de Pallaaraard en Groenstraat. Vanuit de woonwagen organiseren we tal van activiteiten.” klinkt het bij projectcoördinator Annelies Tack. “We trachten zoveel mogelijk mensen te bereiken met een mix aan methodieken. En we hebben aandacht voor de diversiteit in de buurt op vlak van leeftijd, achtergrond, cultuur, enzovoort. Later dit jaar doen we een soortgelijk traject in Herenthout en Olen.”

Buurtfeest als orgelfeest

Doorheen het traject zijn er twee eindproducten waaraan Kempens Karakter met de buurtbewoners werkt: een buurtkrant voor en door de buurt en een portrettenreeks van de bewoners. Het orgelpunt is een buurtfeest waarop die eindproducten worden voorgesteld. Kempens Karakter gelooft in het potentieel van de buurt voor een erfgoedwerking. Buurten zijn klein en behapbaar genoeg voor directe interactie en hechte samenwerkingen, maar tegelijk ook voldoende groot voor betekenisvolle interventies en interessante experimenten.

Lees verder onder foto

Volledig scherm Gezelligheid troef in de woonwagen van 'Ons Buurtverhaal' © Adrie de Kok

“Voor ons is het ook erg belangrijk om een duurzame dynamiek tot stand te kunnen brengen”, gaat het verder bij Tack. “Idealiter ontstaat er een meer structurele buurtwerking met een aanspreekpunt bij het lokaal bestuur. Daarom is het belangrijk dat het lokaal bestuur nu al een gezicht krijgt in de buurt door de aanwezigheid van de contactpersoon. Tot slot zullen we uiteraard ook inzetten op kennisdeling.”

Uitrollen

De buurten in Vorselaar, Herenthout, en Olen waar Kempens Karakterde komende maanden zal langsgaan met haar woonwagen vind je terug opwww.onsbuurtverhaal.be. Het project wordt in de drie gemeenten opgestart met de steun van LEADER Kempen Zuid en in samenwerking met Avansa Kempen en loopt tot aan de zomer van 2023. Daarna wordt het traject verder uitgerold in de negen andere gemeenten binnen de regio van Kempens Karakter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.