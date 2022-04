Aftellen naar Levensloop in Vorselaar: “Gedurende 24 uur mensen op de been krijgen, want deze vreselijke ziekte gaat nooit slapen”

VorselaarOp zaterdag 30 april en zondag 1 mei strijkt het ‘Levensloop’-gebeuren neer aan de sportvelden van De Dreef in Vorselaar. Gedurende de volle 24 uur kan er gewandeld worden voor het goede doel. Verschillende teams stappen in estafette de klok rond. Ondertussen lopen de inschrijvingen vlot binnen en kon de organisatie 25 teams noteren die deelnemen.

“Deelnemen aan het evenement is mogelijk voor iedereen. Met het inschrijvingsgeld van tien euro per deelnemer houden we het laagdrempelig”, vertelt vrijwilliger bij Levensloop Pascal Sermeus. “Buiten het wandelen of lopen aan De Dreef staat er nog vanalles op het programma tijdens Levensloop. Er is muziek, plezier, eten en drinken, net zoals er een veiling van truitjes van bekende sporters zal doorgaan. Iedere cent die verdiend wordt tijdens Levensloop gaat richting de Stichting tegen Kanker. Vele van die acties worden trouwens op poten gezet door de deelnemende teams.”

Herenthout, Olen, Nijlen

Met de editie van Levensloop in Vorselaar zijn de organisatoren niet aan hun proefstuk toe. In het verleden stonden onder meer Herenthout, Olen en Nijlen garant voor een 24 uur durend spektakel voor het goede doel. “Iedere editie heeft zijn charme gehad en overal werden een hele boel centen verzameld. Vergelijken tussen verschillende edities is eigenlijk onmogelijk. Verschillende factoren hebben invloed op het verloop van het evenement”, klinkt het.

Quote Het Kardinaal Van Roey-Instituut schreef maar liefst 1600 deelnemers in, de verdienste van één van onze vrijwilli­gers Pascal Sermeus

Ondertussen is het twee jaar geleden dat er nog eens een editie georganiseerd werd, omwille van de welbekende redenen. “Met een super enthousiaste burgemeester Lieven Janssens zitten we in Vorselaar op de perfecte plek”, weet Sermeus. “Het aantal inschrijvingen loopt enorm vlotjes. Om een voorbeeld te geven: Het Kardinaal Van Roey-instituut schreef maar liefst 1600 deelnemers in. De verdienste van één van onze vrijwilligers die in de school werkzaam is. Zij zorgde met tal van activiteiten de voorbije maanden dat er al een mooie som geld in het laatje kwam.”

Extra team

Pascal Sermeus benadrukt nog eens dat het helemaal niet om een wedstrijd gaat tijdens Levensloop. “Het doel is om een volledige dag en nacht mensen op de been te krijgen. 24 uur lang, symbolisch, want deze vreselijke ziekte gaat nooit slapen”, verduidelijkt hij. “Inschrijven voor Levensloop is trouwens nog steeds mogelijk. Voor mensen die geen team hebben om in te stappen, voorzien we een extra team waarin ze kunnen deelnemen.”

Volledig scherm 's avonds wordt het parcours van Levensloop omringd door kaarsjes © Levensloop Neteland

Gedurende het weekend van Levensloop staan er drie bijzondere momenten op de agenda. Omstreeks 15 uur op zaterdag vindt de openingsceremonie plaats met Japanse trommelaars. Tegen de avond wordt een kaarsenceremonie opgezet waarbij een herinneringsmoment voor alle overledenen doorgaat. “Telkens weer een emotioneel moment voor vele aanwezigen”, gaat het verder. “De stilte die op dat moment overheerst is indrukwekkend.” Tot slot wordt Levensloop op zondagmiddag uitgezwaaid omstreeks 14.30 uur met een slotceremonie op het grote podium en een gezamelijke laatste ronde op het terrein.