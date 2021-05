Acht jongeren opgepakt na afpersing in Vorselaar

Zaterdagavond werden aan het basketbalveld aan de Dreef te Vorselaar enkele jongeren belaagd door een ander groepje jongeren. “Onder bedreiging van een mes moesten de slachtoffers een muziekbox en kledingstukken afgeven”, vertelt Dirk Van Peer, korpschef bij Politie Neteland. “De slachtoffers verwittigden na de feiten onmiddelijk de politie. Bij een zoektocht in de omgeving arresteerden de politieploegen meteen twee andere verdachten. In een daaropvolgend onderzoek werden nog eens vijf minderjarigen en één meerderjarige gearresteerd.”

Extra patrouilles

Vandaag verschenen twee van hen voor de jeugdrechter en één bij de onderzoeksrechter te Turnhout. De minderjarigen werden opgesloten in de gesloten instellingen te Mol en Everberg. De meerderjarige werd aangehouden door de onderzoeksrechter en zit achter de tralies in de gevangenis van Turnhout. Al de personen die aangehouden werden kwamen uit de regio. “De politie tilt zwaar aan het voorval”, benadrukt Van Peer. “Er wordt volop onderzocht of de verdachten nog in aanmerking komen voor andere feiten. Er zal actief gepatrouilleerd worden in de omgeving.”