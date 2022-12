120.000 keer bedankt! Deze Vorselaarse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: Van een fietstocht door Vorselaar met Bart Wellens tot een legerhelikopter die landde aan De Dreef

VorselaarRuim 120.000 keer, zo vaak werd er afgelopen jaar op een artikel van Het Laatste Nieuws uit Vorselaar geklikt. Wij brachten verhalen met een lach en traan, jullie lazen ze massaal. Van Bart Wellens, die langs pareltjes in zijn geliefkoosde Vorselaar fietst tot een legerhelikopter die neerdaalde in de gemeente.

Het stuk dat jullie het meest kon bekoren was dat van Bart Wellens, die ons zijn favoriete plekjes in Vorselaar toonde. Van sporthal De Dreef, waar Wellens al eens verpoost op het terras, tot de Kasteeldreef. De Kasteeldreef ligt de voormalige veldrijder na aan het hart. “Vlak naast de dreef, in de bossen waar mijn vader (Lucien Wellens) een crossparcours aanlegde, ga ik vaak op pad met de jongere crossers die ik onder mijn hoede neem”, zei hij.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bart Wellens bij dé trekpleister van Vorselaar: Kasteel de Borrekens © Jurgen Geyselings

Rechtbankverhalen

Ook de rechtbankstukken werden veel gelezen. Een van de verhalen ging over een 25-jarige man uit Vorselaar, die tijdens een hoogoplopende ruzie zijn (stief)ouders beschoot met een luchtdrukpistool. Eerder stichtte hij ook al brand bij zijn ex-vriendin. Het slachtoffer kon nog net op tijd schuilen achter een kast, en wist weg te vluchten via schuifraam. “Het kadert allemaal in zijn drugsgebruik”, zei zijn advocaat in de rechtbank.

Een ander veelgelezen rechtbankstuk wast dat van de 55-jarige opa uit Vorselaar, die zich had vergrepen aan zijn zevenjarig kleinkind in een aanhangwagen die op de oprit stond. Later bleek dat hij vroeger ook zijn dochters had misbruikt. “Het was de gemakkelijkste en goedkoopste manier om seks te hebben”, verklaarde hij aan de politie.

Na Fir Bolg

Volledig scherm © Adrie de Kok

Gelukkig brachten we ook enkele leukere verhalen. Er werd in 2022 bijvoorbeeld stevig gefeest op het folkfestival Na Fir Bolg. Jullie lazen massaal het fotoverslag van de eerste twee festivaldagen. Met headliners als Guido Belcanto, Clement Peerens Explosition en wereldster Amy MacDonald, was 2022 een topeditie.

Jongensschool onder de sloophamer

Jong en oud zakte op 9 januari af naar de Cardijnlaan in Vorselaar. Het was de laatste maal dat men de gebouwen van het jeugdcentrum en de jongensschool De Knipoog kon binnenwandelen. Een dag later begonnen de sloopwerken van beide gebouwen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een legerhelikopter landde op het voetbalveld aan De Dreef in Vorselaar. © rv

En dan was er nog de helikopterlanding op het voetbalveld aan De Dreef. Defensie toonde haar kunnen tijdens het evenement ‘We Fly to Your Dream’. Jongeren werden op een interactieve manier ondergedompeld in de fantastische wereld van de militaire luchtvaart. De Luchtmacht toverde de grasvelden aan sportcentrum De Dreef in Vorselaar om tot een heus vliegveld waar een A109 helikopter van de 1 Wing te Beauvechain landde.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.