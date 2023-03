Zweedse ex-Anderlecht-spelers Zetterberg en Wilhelmsson over het belang van Zlatan: “Hij is cruciaal voor de verjonging van onze nationale ploeg”

“Ik ben het verleden, het heden en de toekomst van het Zweeds voetbal.” Pär Zetterberg moet hartelijk lachen om de quote waarmee Zlatan Ibrahimović zichzelf deze week herintroduceerde bij de Zweedse nationale ploeg. “Een typische Zlatan-uitspraak, al doet hij dat volgens mij nu bewuster dan vroeger”, zegt Zetterberg, die in zijn carrière 30 caps verzamelde voor de Zweedse nationale ploeg en Zlatan net niet kruiste als international. “In zijn jongere jaren zei Zlatan gewoon vlakaf wat in hem opkwam. Dat doet hij nog steeds, maar nu zit er wel een strategie achter. Hij wéét dat iedereen naar hem kijkt en aan z’n lippen hangt. De aandacht naar zich toezuigen is zijn manier om de druk weg te nemen bij een ploeg in opbouw.”

Op een week na is het exact een jaar geleden dat Zlatan het shirt van Zweden nog droeg. Amper elf minuten in het met 2-0 verloren barrageduel voor het WK in Qatar tegen Polen. Sindsdien ontwikkelde bondscoach Janne Andersson een manier van spelen zonder Zlatan, al is in Zweden iedereen blij dat ‘Hij’ terug is. “Het respect voor Zlatan is grenzeloos in Zweden. Met hem erbij zijn we sowieso sterker, ook al speelt hij niet. Voor de supporters is hij een soort talisman. Ook al verwacht niemand hem in de basis tegen België, iedereen is overtuigd van zijn belang voor de groep. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor het Zweedse voetbal en wil niets liever dan het aankomende talent zoals Ekdal, Karlsson, Kulusevski en Isak beter maken. Daarvoor neemt hij zelfs zonder morren plaats op de bank.” Anders dus dan bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo bij Portugal of Manchester United. “Ik denk niet dat je Zlatan kunt vergelijken met Ronaldo”, zegt Zetterberg. “Zlatan kan zijn ego wel aan de kant schuiven als dat voor het welzijn van het team is. Die indruk heb ik althans van buitenaf, want ik ken hem niet persoonlijk.”

Volledig scherm Zetterberg. © Photo News

Die persoonlijke band heeft Christian Wilhelmsson wel. Zlatan speelde bij Ajax toen Wilhelmsson in Anderlecht voetbalde, de twee spraken geregeld af in Brussel. “Ik hem recent nog gehoord”, zegt Wilhelmsson, die nu vanuit Dubai aan een padelcarrière timmert. “’No way’ dat een knieblessure over het einde van zijn carrière als Zweeds international zou beslissen. Zlatan bepaalt wanneer het genoeg is geweest, niemand anders. Het ontzag in de groep is groot voor zijn palmares, maar er is geen angst. Zijn ploeggenoten weten dat hij er is om hén beter te maken. Mocht dat zijn drijfveer niet zijn, dan had hij het voor bekeken gehouden. Ik zie hem in staat om door te gaan tot het EK van volgend jaar in Duitsland.”

Volledig scherm Wilhelmsson tijdens zijn periode bij Anderlecht. © photo_news

Dan wacht de Zweden vandaag meteen een belangrijk duel tegen de Rode Duivels. Enkel de eerste twee van de groep zijn zeker van een plekje op het EK in Duitsland. “Zweden miste het WK in Qatar en voor België werd het een fiasco. Beide landen beginnen aan een nieuwe cyclus, maar België heeft een streepje voor”, vindt Zetterberg. “Als je de clubs en de competitie bekijkt waar de Belgische spelers in uitkomen, dan zijn de Rode Duivels voor mij toch licht favoriet. Onze sterkhouders zoals doelman Olsen (Aston Villa), Lindelöf (Manchester United) en Forsberg (RB Leipzig) zijn daar geen vaste waarden.” Wilhelmsson, de man die met één flits een match kon openbreken, is dezelfde mening toegedaan. “Jullie hebben meer intrinsieke kwaliteiten. Zweden moet het vooral van een sterke groepsgeest hebben, of dat volstaat om België punten af te snoepen betwijfel ik.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Drie om te zien bij Zweden Dejan Kulusevski

• Leeftijd: 22

• Club: Tottenham

• Positie: Rechterwinger

• Marktwaarde: 55 miljoen “Heeft Macedonische roots, maar in Zweden is iedereen blij dat hij voor ons gekozen heeft”, zegt Zetterberg. “Is eigendom van Juventus, maar is uitgeleend aan Tottenham en doet het daar mijns insziens uitstekend. Hij is de man van de statistieken. Kan het zowel in de rol van afwerker als die van aanbrenger.” Alexander Isak

• Leeftijd: 23

• Club: Newcastle

• Positie: Spits

• Marktwaarde: 50 miljoen “Was de ontdekking voor Zweden op het EK in 2021”, aldus Zetterberg. “Is sindsdien ook op de sukkel geweest met verschillende blessures, maar is de laatste weken wel zeer belangrijk geweest voor Newcastle. Scoorde drie goals in zijn laatste twee wedstrijden. Toch de man-in-vorm.” Jesper Karlsson

• Leeftijd: 24

• Club: AZ

• Positie: Linkerwinger

• Marktwaarde: 16 miljoen “Ik hoop dat we Karlsson aan het werk gaan zien”, zegt Zetterbeg. “Hij is net als ik afkomstig van Falkenberg en goed bevriend met mijn zoon Erik. Karlsson is voor mij de perfecte ‘ijsbreker’. Iemand die een gesloten wedstrijd met een actie kan openbreken. Het Anderlecht-publiek houdt hem best in de gaten, hij zou in de kwartfinale van de Conference League tussen AZ en Anderlecht wel eens een hoofdrol kunnen opeisen.” Volledig scherm Dejan Kulusevski, Alexander Isak en Jesper Karlsson. © BELGAIMAGE / AFP / EPA