Zware botsing tussen Bulgaarse spelersbussen: aanvaller loopt schedelbreuk op, toestand intussen stabiel na operatie

De Bulgaren werden vanaf het vliegveld in twee bussen naar het hotel vervoerd, maar in een tunnel botsten de twee voertuigen op elkaar. Todor Nedelev, die achterin de voorste bus zat, liep daarbij een schedelbreuk op. De Bulgaarse voetbalbond meldt op de website dat de 29-jarige aanvaller van Botev Plovdiv in een ziekenhuis in Tbilisi is geopereerd. Nedelev verkeerde in levensgevaar, maar na een operatie van twee uur is zijn toestand intussen stabiel. De komende week blijft hij in het ziekenhuis ter observatie, daarna wacht hem wellicht een herstelperiode van drie maanden. De andere spelers en stafleden van de nationale ploeg zijn volgens de bond in orde.