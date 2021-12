Zuur jaareinde voor Jan Vertonghen: kotsende Rode Duivel lijdt met Benfica nederlaag in topper tegen Porto

In de 26ste minuut kreeg Vertonghen geel voor een slag in het gezicht van Joao Mario, die zich kort nadien liet vervangen. De 0-0 stond toen nog op het bord. Fabio Vieira zette Porto in de 34ste minuut op voorsprong en drie minuten later zorgde Pepe voor de 2-0 ruststand.

Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) bracht vroeg in de tweede helft (46ste) opnieuw spanning in de wedstrijd, maar twee minuten later moest Benfica met tien voort, na een tweede gele kaart voor Andre Almeida. In de 69ste minuut legde Mehdi Taremi de eindstand vast. Een opvallend beeld na rust was ook dat van een kotsende Vertonghen.