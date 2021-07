Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie heeft een voorstel: “Zet speeltijd stil bij raadpleging VAR en geef beide teams mogelijkheid om aanvragen beelden”

Voetbal Alderwei­reld neemt afscheid van Spurs en verkast naar Al-Du­hail: "Tottenham blijft voor altijd in mijn hart”

27 juli Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook bevestigd. Toby Alderweireld (32) verlaat Tottenham en trekt naar het Qatarese Al Duhail. “De Spurs blijven voor altijd in mijn hart", klonk het op sociale media.