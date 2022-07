Zónder publiek en mét schuilkelders: wat voetballen in oorlogstijd betekent nu Mykhaylichenko op punt staat Anderlecht in te ruilen voor Shakhtar Donetsk

Jupiler Pro League “Sommige beslissin­gen waren onbegrijpe­lijk”: arbitrage zwaar onder vuur na dubieuze beslissin­gen tijdens openings­match Standard-AA Gent

Bij AA Gent waren ze niet te spreken over ref Lawrence Visser en VAR Arthur Denil. “Ik moet oppassen met wat ik zeg, anders kan ik nog geschorst worden”, begon Sven Kums cynisch. “Kijk, voor de competitiestart krijg je uitleg over bepaalde fases tijdens een meeting. Toen is gezegd dat het altijd penalty is als een speler hands maakt met een armbeweging, weg van het lichaam en naar de bal. Dat was nu toch het geval bij mijn vrijschop en Emond? De ref zei dat het voor hem duidelijk geen strafschop was. De VAR werd niet gecontacteerd en greep ook zelf niet in. Nochtans zijn de richtlijnen duidelijk, toch? Ik kan dit niet begrijpen.”

