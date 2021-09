Zo maakte Cristiano Ronaldo zijn 111 goals voor Portugal: vooral met rechts, pas echt op dreef na zijn 30ste

VoetbalCristiano Ronaldo is sinds gisteravond de speler met de meeste interlandgoals. Door zijn twee rake kopballen in de slotfase tegen Ierland (2-1 winst) staat hij nu op 111 goals in 180 interlands voor Portugal. Hoe scoorde hij zijn record bij elkaar?

Zijn eerste goal

Cristiano Ronaldo maakte zijn debuut voor Portugal in Chaves tegen Kazachstan (1-0-winst) op 20 augustus 2003, een week nadat hij voor 19 miljoen euro de overstap van Sporting naar Manchester United had gemaakt, waar hij destijds het rugnummer 7 overnam van David Beckham.

Zijn eerste goal voor Portugal maakte hij pas in zijn achtste interland, op het EK 2004 in eigen land. In de 93ste minuut kopte hij in de eerste poulewedstrijd uit een hoekschop van Luís Figo raak tegen Griekenland, maar de Grieken wonnen verrassend met 1-2 in Porto. Vier weken later won Griekenland opnieuw van Portugal. De rake kopbal van Angelos Charisteas zorgde ervoor dat Ronaldo na afloop ontroostbaar was in Lissabon, maar twaalf jaar later zou hij in Parijs alsnog het EK winnen.

Zo maakte hij zijn goals

Ronaldo kopte gisteravond in Faro tegen Ierland twee keer raak in de slotfase. Daarmee tilde hij zijn aantal kopgoals voor Portugal naar 28. De meeste goals maakte hij met zijn rechtervoet: 58 stuks. Daarvan waren er veertien uit een penalty en tien uit een vrije trap. Uit 51 pogingen uit een vrije trap op eindtoernooien scoorde hij slechts één keer, tegen Spanje (3-3) op het WK 2018 in Rusland.

Goals met rechts: 58 (52,2%)

Goals met links: 25 (22,5%)

Kopgoals: 28 (25,2%)

Strafschoppen: 14 (12,6%)

Vrije trappen: 10 (9%)

Binnen de zestien: 90 (81%)

Buiten de zestien: 21 (18,9%)

Pas echt op dreef na zijn 30ste

Ronaldo is pas echt op dreef in de nationale ploeg na zijn 30ste verjaardag (5 februari 2015), zo wijzen de cijfers uit. Voor zijn 30ste verjaardag scoorde hij 52 keer in 118 interlands. Niet slecht, maar ook geen indrukwekkend gemiddelde voor een speler van absolute topklasse. Als dertiger begon Ronaldo pas echt als een machine te scoren voor Portugal: 62 keer in 59 interlands.

De meeste goals maakte hij in 2019: 14 goals in 10 interlands. Ook in 2016 (13 goals in 13 duels) en 2017 (11 goals in 11 duels) was hij uitstekend op dreef.

Ronaldo maakte negen keer een hattrick namens Portugal. Ali Daei (109 goals in 149 interlands) maakte acht hattricks namens Iran en Lionel Messi (76 goals in 151 interlands) zes namens Argentinië.

Tweemaal scoorde hij vier keer in een interland: tegen Andorra in 2016 en tegen Litouwen in 2019. Een doelpuntenrecord dat Ronaldo zeer waarschijnlijk nooit zal gaan verbreken is dat van Archie Thompson, die liefst 13 keer scoorde namens Australië tegen Amerikaans Samoa (31-0) op 11 april 2001.

Meeste assists van Quaresma

Ronaldo speelde in de nationale ploeg van Portugal het vaakst samen met middenvelder João Moutinho: 105 keer. Ook met verdediger Pepe (90 keer) en doelman Rui Patrício (82 keer) zong hij al vaak samen het Portugese volkslied. De beste klik op het veld had hij met Ricardo Quaresma, die een jaar eerder dan hem doorbraak bij Sporting. In 53 interlands waren ze 13 keer aangever bij elkaars goals, waarbij Ronaldo negen keer de afmaker was en Quaresma vier keer. Ook met Nani (beide vijf assists aan elkaar) had Ronaldo een goede klik, al pakte zijn voormalig teamgenoot bij United wel ooit een goal van hem af tegen Spanje.

Zijn favoriete tegenstanders

Ronaldo maakte zijn 111 goals tegen 44 verschillende landen. Gisteravond werd Ierland nog aan dat lijstje toegevoegd. De meeste goals maakte hij tegen Litouwen en Zweden: zeven stuks. Tegen Andorra (6 keer), Armenië, Letland en Luxemburg (allen 5 keer) scoorde hij ook vaak. Tegen de Rode Duivels scoorde hij drie keer.

Cristiano Ronaldo in duel met Robin van Persie en Wesley Sneijder tijdens het EK 2012.

21 goals op eindtoernooien

Ronaldo maakte 21 van zijn 111 goals op eindtoernooien: zeven op WK’s en liefst veertien op EK’s. Hij scoorde daarnaast 35 keer in wedstrijden om WK-kwalificatie en ook 31 keer in duels om EK-kwalificatie.

Verder scoorde Ronaldo 19 keer in oefeninterlands, vijf keer in de Nations League en twee keer op de Confederations Cup in Rusland in 2017.

Ronaldo is de enige speler die in tien opeenvolgende eindtoernooien heeft gescoord: op vijf EK's (2004, 2008, 2012, 2020) en vier WK's (2006, 2010, 2014, 2018), maar ook nog in de Nations League in 2018.

Cristiano Ronaldo.