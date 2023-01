"Zo ga je niet om met een legende”: Mbappé in de clinch met eigen bondsvoorzitter, die excuses aanbiedt na uithaal richting Zidane

VoetbalNieuwe onrust in het Franse voetbalkamp. Aanleiding is een uithaal van bondsvoorzitter Noël Le Graët aan het adres van Zinédine Zidane, die na de contractverlenging van Didier Deschamps niet de nieuwe bondscoach wordt. “Ik zou zelfs m’n telefoon voor Zidane niet opnemen”, beschimpte Le Graët de Franse legende. Kylian Mbappé, en velen met hem, vielen haast van hun stoel. De kritiek was zo hevig dat Le Graët inmiddels zijn excuses heeft aangeboden.

Zaterdag verlengde de Franse voetbalbond het contract van bondscoach Didier Deschamps tot en met het WK van 2026. Rust in de tent, zou je dan denken. Maar een dag later was het toch weer bijzonder woelig binnen het Franse kamp, en dat is het vandaag nog steeds. Aanleiding is een interview van Noël Le Graët, de 81-jarige voorzitter van de Franse voetbalbond, zondag aan ‘RMC Sport’. Er werden hem vragen gesteld over Zinédine Zidane, de Franse legende die al even zonder club zit en als mogelijke opvolger van Deschamps werd aanzien.

KIJK. Het interview van Noël Le Graët over Zidane

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Wat als Zidane had gebeld? Ik zou m’n telefoon zelfs niet hebben opgenomen”, vertelde Le Graët verrassend. “Wat had ik hem moeten zeggen misschien? ‘Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar uit naar een ander team, want ik heb net het contract van Didier verlengd’?” Ook dat Zidane genoemd wordt als bondscoach van Brazilië, laat hem koud. “Hij doet wat hij wil. Het zou me verbazen dat hij er tekent, maar het kan me eigenlijk niet schelen. Ik geloof er niet in. Ik heb hem nooit ontmoet en we hebben nooit overwogen om afscheid te nemen van Deschamps.”

Waarna Le Graët aan de journalisten voorstelde om een tv-programma op te richten om Zidane aan een club te helpen.

Volledig scherm Zinédine Zidane. © REUTERS

“Onacceptabel!”

Minachting waar Kylian Mbappé allerminst om kon lachen. Op Twitter sprak hij zijn steun uit voor Zidane, die al anderhalf jaar zonder werk zit nadat hij zelf voor een tweede keer vertrok bij Real Madrid. Hij werd er tweemaal Spaans kampioen en won drie keer de Champions League. “Zidane is Frankrijk. Zo gaan we niet om met legendes zoals hij”, riep Mbappé zijn eigen voorzitter op het matje. De facepalm-emoji er bovenop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De woorden van Mbappé konden op veel bijval rekenen, onder meer acteur Omar Sy en voormalig verdediger Medhi Benatia reageerden. “Jij bent onze echte president” en “Een echte ster, op en naast het veld.”

Onder meer Franck Ribéry en Djibril Cisse stuurden zelf tweets de wereld in. En ook de politieke wereld roert zich. Amélie Oudéa-Castera, minister van Sport, eist excuses van Le Graët. “Dit is een beschamend gebrek aan respect. Iets wat ons allemaal pijn doet ten opzichte van een legende van onze sport en het Franse voetbal. Een voorzitter van de belangrijkste sportfederatie mag zoiets niet zeggen. Hiervoor eis ik verontschuldigingen.”

De cover van ‘L’Équipe’ is overigens ook duidelijk: “Onacceptabel!”, staat in het groot te lezen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Excuses

Hevige kritiek dus. In een officiële mededeling kon Le Graët niet anders dan vandaag zijn excuses aan te bieden. “Deze onhandige opmerkingen weerspiegelen absoluut niet mijn gedachten, noch mijn idee over de speler die Zidane was en de coach die hij is geworden. Ik gaf een interview dat ik nooit had mogen geven. De journalist zocht controverse op door Didier (Deschamps, red.) tegenover Zinédine (Zidane, red.) te plaatsen. Twee monumenten uit het Franse voetbal. Ik geef toe dat ik enkele ongemakkelijke opmerkingen heb gemaakt, die uiteindelijk tot een misverstand hebben geleid. Ik heb een enorme waardering voor Zidane.”

Het was niet de eerste keer dat Mbappé zijn bondsvoorzitter tot de orde roept. Le Graët vertelde vorige zomer zonder schroom dat de PSG-ster overwoog om na zijn gemiste penalty op het WK te stoppen bij ‘Les Bleus’. Ook toen reageerde Mbappé op Twitter. “Ik heb hem nochtans duidelijk uitgelegd dat het niet door die strafschop kwam, wél door racisme. Maar hij was van oordeel dat er nooit racisme heeft plaatsgevonden...”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Mbappé. © AFP