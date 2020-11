Zo denken ze op dit moment in Nederland over de Beneliga: “Mediapartijen nodig die een grote zak geld op tafel leggen”

De Jong heeft het eerst over de kloof tussen de Eredivisie en de Europese topcompetities. Dat verschil is volgens de directeur van de Eredivisie zelfs niet goed te maken met een televisiedeal die dubbel zoveel waard is. “We zitten op een ingewikkelde T-splitsing waarvan één richting de oprichting van de Beneliga zou zijn. Dat zou betekenen dat er acht eredivisieclubs overblijven in een geheel nieuwe situatie.’’

Niet de grote, maar net de kleinere clubs hebben de sleutel voor die Beneliga in handen, vindt De Jong. “Niet de tien clubs die eventueel in een Beneliga gaan spelen, beslissen of het doorgaat, maar juist de clubs die in Nederland blijven”, zegt hij. “Hun belangrijkste standpunt is heel helder: show us the money. De Beneliga heeft alleen kans van slagen als iederéén er significant en structureel op vooruit gaat. Daarvoor heb je een mediapartij nodig, of meerdere mediapartijen, die een grote zak geld op tafel leggen. Je kunt allerlei toekomstperspectieven proberen te voorspellen, maar daar begint alles mee.’’