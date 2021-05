Zlatan Ibrahimovic heeft het EK nog niet helemaal opgegeven: “Pas over wanneer ik zeg dat het over is”

Rode Duivels PORTRET. Hij wees Real Madrid af en behaalde histori­sche successen: hoe Guy Thys België uit de bol deed gaan

15:17 De cruciale rol van Van Moer, de finale van het EK 1980 en natuurlijk... Mexico ‘86. Guy Thys, die samen met Raymond Goethals weer tot leven komt in de ‘DevilTime’-video van de Belgische bond, was in totaal 14 (!) jaar bondscoach en deed België bij momenten kirren van de pret. Met een stampvolle Grote Markt in Brussel als resultaat. Al incasseerden de Duivels onder Thys ook het pijnlijkste tegendoelpunt in de geschiedenis van de nationale ploeg.