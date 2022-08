Zijn lucky charm: waarom Benzema, gisteren opnieuw beslissend in de Europese Supercup, nog steeds met verband aan het hand speelt

Buitenlands voetbal De valse 9 of de foute 9: wat kan Eden Hazard dit seizoen bij Real Madrid als spits? “We hebben Eden nodig”

Voor het vierde seizoen op rij stuurt de dobbelsteen hem terug naar start. Na drie verloren jaren begint een scherpe Eden Hazard (31) de nieuwe jaargang bij Real Madrid in een andere rol. Het is een kwestie van vertaling. Een achtergrondverhaal over de voorbereiding van Hazard, met geluiden uit Madrid. Staat ‘El falso nueve’ voor de valse 9 of de foute 9?

10 augustus