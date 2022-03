Zijn kat dan tóch niet ongestraft gebruikt als voetbal: Zouma aangeklaagd voor dierenmishandeling

PREMIER LEAGUEKurt Zouma is in Engeland aangeklaagd wegens dierenmishandeling. De 27-jarige Fransman kwam een aantal weken geleden in opspraak nadat hij zijn kat verschillende keren sloeg en schopte. Dat was te zien op een Snapchat-filmpje dat zijn broer online had geplaatst.