Zij besloot niet mee te doen aan minuut stilte voor Maradona: “Niet voor zo iemand”

Voetbal Straf: Messi’s goal haast identiek aan debuutgoal van Maradona bij Newell’s, die kleine Leo live bijwoonde

12:27 Dat Leo Messi scoorde in zijn eerste match na de dood van Diego Maradona stond in de sterren geschreven. Dat hij vierde op de manier waarop ‘El Pibe de Oro’ dat deed, in shirt van Newell’s Old Boys, was meer dan toepasselijk. Maar dat Messi een haast identieke goal maakte aan die van Diego op de dag dat 'de Vlo’ Maradona in het stadion zag debuteren voor de club, is wel bijzonder straf.