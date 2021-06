Ziet u het Lukaku en co al doen? Italië onthult EK-selectie met grote show, sterren en coach laten zich (onwennig) gaan

Voetbal EK BELOFTEN. Nmecha gaat door, dus moet Anderlecht wachten - Ook Nederland, Spanje en Portugal in halve finales

1 juni Lukas Nmecha (22) stoot met de Duitse beloften door naar de halve finales van het EK U21. Dat heeft een impact op zijn beslissing over zijn toekomst bij Anderlecht: die valt pas ná het toernooi. Zelf had Nmecha een groot aandeel in de kwalificatie: hij scoorde in het slot van de reguliere speeltijd de 1-1 tegen Denemarken. Na de verlengingen stond het 2-2, Duitsland (met een trefzekere Nmecha) haalde het in de strafschoppen. De overwinning van Duitsland stelt het geduld van Anderlecht nog wat extra op de proef. “Zolang Lukas internationale verplichtingen heeft, kan hij niet bezig zijn met volgend seizoen”, klinkt het in zijn entourage. “Pas als Duitsland uitgeschakeld is of het EK erop zit, zal Lukas’ aandacht gaan naar een eventuele transfer.” Zoals geweten is de komst van Nmecha een prioriteit voor Anderlecht. Paars-wit onderhandelt met moederclub Manchester City en de speler. Nmecha geniet ook belangstelling uit de grootste competities, maar hij is graag bij Anderlecht en staat niet afkerig tegenover een verlengd verblijf. Tot slot nog deze opmerkelijke uitslag op het EK: Nederland wipte topfavoriet Frankrijk, het werd 2-1. Ook Spanje en Portugal schaarden zich bij de laatste vier. De finale is op 6 juni. (PJC)