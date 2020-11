Zieke Cercle-doelman Miguel Van Damme wordt papa van dochtertje

Van Damme kampt sinds september voor de vierde keer met leukemie. In oktober moest hij vier weken in quarantaine, dagelijks mocht hij slechts één iemand per dag een uur lang zien. Sinds 6 november is de Cercle-doelman opnieuw thuis. “De resultaten waren niet wat we verwacht hadden, maar ik ben blij om thuis te zijn bij mijn vrouw en kleine vriend (de hond, red.)”, klonk het toen op Twitter. “We bekijken het dag per dag en ik geniet van elke seconde.”