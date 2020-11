Zet Ibrahimovic massaal protest tegen FIFA-game in gang? “Geld verdienen op mijn kap”

"Wie gaf FIFA EA Sports de toestemming mijn naam en gezicht te gebruiken?", vroeg Ibrahimovic zich af. "Ik denk dat ik geen lid ben van FIFPro (de spelersvakbond, red.) en als ik dat toch zou zijn, ben ik geregistreerd zonder dat ik hiervan op de hoogte was. En één dag is zeker: ik heb FIFA of FIFPro nooit toegestaan geld te verdienen op mijn kap. Er is geen akkoord. Dit moet onderzocht worden."

FIFA 20 wordt wereldwijd gespeeld door zo'n 35 miljoen spelers. Dat maakte Electronic Arts zelf bekend begin deze maand. De nieuwe versie, FIFA 21, werd enkele weken geleden gelanceerd. EA heeft intussen ook gereageerd op de uithaal van Ibrahimovic. “FIFA is het leidende voetbalspel in de wereld en om jaar na jaar voor een realistische ervaring te zorgen, werken we samen met verschillende competities, teams en spelers om gelijkenissen met spelers in onze game te verwerken. Dat doen we onder meer met de langdurige samenwerking met FIFPro, de globale vertegenwoordiger van professionele voetballers.” EA laat ook weten dat de het recht om Zlatan Ibrahimovic af te beelden verworven is door een deal met AC Milan.

“Duizenden voetballers zullen protesteren”

Volgens The Athletic zal Ibrahimovic niet de enige zijn die protesteert tegen het gebruiken van zijn naam en gezicht. De website spreekt over “duizenden voetballers die protest zouden aantekenen”. De spelers zijn van mening dat ze geen toestemming gegeven hebben om hun naam en uiterlijke kenmerken te gebruiken. Ook Gareth Bale stuurde gisteren al een veelzeggende Tweet de wereld in. “Interessant... Wat is FIFPro nu juist? #TijdVoorOnderzoek”. Nochtans maakte EA Sports van de terugkeer van Gareth Bale naar oude liefde Tottenham in september gretig gebruik om de nieuwe game te promoten.

Tien dagen buiten strijd

Voorts valt de schade mee voor Ibrahimovic nadat hij afgelopen weekend tegen Napoli tien minuten voor tijd naar de kant moest met pijn aan de linkerdij. De 39-jarige spits zou zo’n tien dagen buiten strijd zijn.

‘Ibra’ was zondag goed voor twee goals. Hij is met tien goals topscorer in de Serie A. Hij zal donderdag de Europa League-match tegen Lille missen. Ook Alexis Saelemaekers is onzeker. Hij zou zijn enkel bezeerd hebben tegen Napoli.

