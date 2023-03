“Zei Guardiola bij wissel dat ik dubbele hattrick wilde”: Haaland knalt Man City met vijf (!) goals naar kwartfinales, ook De Bruyne scoort fraai

Wie herinnert zich nog dat de ogen bij de aftrap vooral op Kevin De Bruyne gericht waren? De voorbije weken af en toe bankzitter, op de persbabbel geprikkeld door z’n coach. En De Bruyne toonde dat hij geprikkeld was. Aanwezig, gevaarlijke voorzetten en een loeiharde knal tegen de lat, al profiteerde een fenomeen daar wel van in de rebound.

Erling Braut Haaland. Mens of machine, niemand die het met zekerheid kan zeggen. Zijn recordavond begon met een omgezette strafschop na (licht) handspel van Henrichs. Nadien kon het telraam erbij gehaald worden. Twee minuten later was daar die bewuste poeier van De Bruyne, Haaland stond op de goeie plek om de herneming binnen te koppen. Vlak voor rust was daar al de loepzuivere hattrick, dit keer frommelde hij de rebound van Dias’ kopbal tegen de touwen.

Drie keer prijs in één helft, de vijftiende hattrick in z’n carrière. Waanzin.

Maar de honger van een (doelpunten)machine is nooit gestild. In het eerste kwartier na de pauze vermorzelde Haaland Leipzig hélemaal. Na de 4-0 van Gündogan werkte Haaland nog twee keer een rebound staalhard in doel. Op de goeie plaats staan verheven tot kunstvorm. Vijf vingertjes de lucht in. Enkel Lionel Messi en Luiz Adriano deden Haaland datzelfde kunststukje voor op het kampioenenbal.

Volledig scherm De statistieken van Haaland. © SofaScore

Iets voorbij het uur gingen de handen in het vollédige Etihad Stadium op elkaar. Staande ovatie voor hun fenomeen. Guardiola behoedde Leipzig eigenhandig voor nog meer onheil - en ontnam Haaland mogelijk een record. Maar ‘t was welletjes geweest voor Pep, Leipzig was al lang dood en begraven. City vanaf dan op cruise control.

In de toegevoegde tijd zorgde De Bruyne toch nog voor een hemels orgelpunt. Binnen geschilderd van buiten de zestien. Vintage KDB. Zéven-nul. Glansrijker dan dit worden kwalificaties niet.

Welk ‘plan-Haaland’ zou Vincent Kompany dit weekend hebben?

Haaland: “Zei tegen Guardiola dat ik dubbele hattrick wilde maken” Erling Haaland straalde na afloop van zijn buitengewone prestatie. “Het is een grootse avond”, zei Haaland voor de microfoon van BT Sports. “Allereerst ben ik heel fier om Champions League te spelen, ik hou echt van deze competitie. Vijf goals, 7-0 winnen, in eigen huis, ik ben zo gelukkig. Het is wat wazig in mijn hoofd dus ik kan mij niet meer alle doelpunten voor de geest halen.” “Mijn supertalent, dat is scoren”, ging hij verder. “Eerlijk gezegd heb ik bij de meeste goals zelfs niet nagedacht. Ik deed het gewoon, ik probeerde de bal tegen de netten te werken. Het is vooral belangrijk om de juiste instelling te hebben. Een stukje hangt ook af van kwaliteit, maar heel veel heeft te maken met het hoofd.” Haaland mocht tegen Leipzig in de 63e minuut gaan rusten. Zo kreeg hij niet de kans om op zoek te gaan naar een zesde goal en alleen recordhouder te worden. “Ik had tegen Pep (Guardiola) bij het verlaten van het veld gezegd dat ik een dubbele hattrick (een in elke helft, red) wilde maken. Maar goed, wat wil je ook?”

KIJK. De goals van Haaland - en het pareltje van De Bruyne - op een rijtje

Volledig scherm De statistieken van De Bruyne. © SofaScore

