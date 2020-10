Yaremchuk en co stunten tegen Spanje, Duitsland kan niet profiteren

Voetbal Brazilië en Argentinië blijven foutloos: Neymar is Ronaldo voorbij, Messi krijgt het aan de stok met staflid Bolivia

8:34 Terwijl in Europa de Nations League aan de gang is, strijden de nationale ploegen in Zuid-Amerika voor een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. Afgelopen nacht kwamen Neymar en Lionel Messi in actie voor respectievelijk Brazilië en Argentinië. En geen van beide supersterren liet zich onbetuigd.