Yannick Carrasco roept zelf pers samen om transfer naar Saoedi-Arabië te verklaren: “Het was mijn enige concrete optie”

KIJK. Carrasco: “Het was mijn enige concrete optie”

Een lachje volgde. “Na vandaag moeten we er dan niet meer over spreken. Ik ben dertig jaar en ik zat in mijn laatste contractjaar bij Atlético. Ik heb voor zekerheid gekozen bij Al Shabab. Jullie zouden toch ook twee keer nadenken, mocht er zo’n aanbod komen. Het kampioenschap ginder evolueert, sterren van het Europese voetbal trekken naar daar. Of het een financiële keuze was? Het is alles samen. Ik hou van avontuur. Dit kan verrijkend zijn. Een nieuwe cultuur opsnuiven, een nieuwe competitie. En het is niet dat mijn talent ineens verloren gaat, hé. Bovendien was het mijn enige concrete optie. Ik belde enkele keren met Barcelona, maar dat is niet doorgegaan.”