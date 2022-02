Wullaert out voor Slovakije?

WK voor clubs Scorende Lukaku is vijfde Belgische ‘wereldkam­pi­oen’: Chelsea wint WK voor clubs na late penalty­goal tegen Palmeiras

Kai Havertz, de man die de Champions Leaguefinale in mei besliste, was opnieuw de finaleheld. Romelu Lukaku speelde meer dan zijn rol met de opener. Chelsea won in Abu Dhabi zijn eerste WK voor clubs tegen Palmeiras (2-1). De eerste trofee voor ‘Big Rom’ in het blauwe shirt, de laatste die nog ontbrak in de prijzenkast van eigenaar Roman Abramovich.

13 februari