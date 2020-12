Wullaert blinkt uit met twee assists en goal: “Ik kan alleen maar trots zijn op de ploeg”

Tessa Wullaert was een tevreden vrouw na de glansrijke zege tegen Zwitserland en het daarbij horende ticket voor het EK. “We gingen sowieso voor de drie punten, al waren we met een gelijkspel ook blij geweest. Maar 4-0... Ik kan het amper geloven. We hebben er echt voor gewerkt en ik denk dat het echt verdiend is. Wij waren vandaag de ploeg die naar het EK wou en we gaan dan ook naar Engeland.”

Het contrast met de wedstrijd in Zwitserland - waar de Flames met 2-1 verloren - kon haast niet groter zijn. “In Zwitserland was ik ontgoocheld. Vandaag hebben we getoond dat wanneer we lef en durf tonen en vooruit spelen, we tot veel in staat zijn. Ik kan alleen maar trots zijn op de ploeg.” Toch ziet Wullaert ook nog werkpunten. “We hebben in de tweede helft hier en daar wat laten liggen. We stonden iets te ver uit elkaar waardoor ze te gemakkelijk konden voorzetten. We gaan eerst genieten en dan richting het EK toewerken.”