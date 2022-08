Wouter Vrancken na knappe zege van RC Genk op Essevee: “Ik jammer niet over uitgaande transfers”

RC GenkGenk-trainer Wouter Vrancken was na de 1-4 zege op Zulte Waregem een tevreden man. “Niet alleen in het leuke van het voetbal deden we het goed, maar ook in de defensieve meters. Dat zorgt ervoor dat je een team bent. We waren gewoon goed vandaag.”

Tegelijkertijd zag Vrancken ook nog verbeterpunten. “We speelden een heel goeie match tót de 1-4. Dan vielen er sommige zaken weg. Maar ik kan globaal gezien alleen maar tevreden zijn. Over de manier waarop, de energie die we erin leggen en de kwaliteit. Niet alleen in het leuke van het voetbal, maar ook in de defensieve meters. Die meters zorgen ervoor dat je een team bent. We hebben het vandaag gedaan tegen een ploeg die minstens zo goed is als de drie ploegen die we voorheen hebben getroffen (Club Brugge, Standard en Eupen, red.), zoniet de beste. Het was zeker en vast niet gemakkelijk om naar hier te komen, maar we waren gewoon goed vandaag. Proficiat aan mijn spelers.”

Vertrekkers

Nochtans zag Genk deze week Cyriel Dessers naar Cremonese vertrekken en speelde het dit weekend ook Jhon Lucumi kwijt aan Bologna. Twee basisspelers die met succes vervangen werden. “McKenzie wist gisteren (zaterdag, red.) dat hij zou gaan spelen. Ik had geen schrik om hem op te stellen, net zoals ik dat niet voor Németh had. Die jongens pikken het op. Of het niet moeilijk is om steeds basisspelers te verliezen? Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben niet van het jammeren. Dat zijn negatieve emoties waar je niks aan hebt. We steken onze energie in de jongens die er nu zijn en die hebben heel hard gewerkt. Lucumi zat de voorbije weken ook niet met een transfer in zijn hoofd. Hij heeft echt voor het team gestreden en was ook betrokken. Hij heeft vandaag afscheid genomen en dat was best emotioneel”, gaf Vrancken toe.

“Maar er loopt hier nog veel kwaliteit rond”, ging de Genkse T1 verder. “Kijk maar naar jongens uit de eigen opleiding als El Khannouss en Németh. Maar we moeten rustig blijven en hard werken. We mogen genieten van onze prestatie vandaag, toch is de belangrijkste match altijd de belangrijkste. Als we straks in Genk weer op het trainingsveld staan, gaat de focus alweer op Cercle Brugge.”

Volledig scherm Jhon Lucumi maakt de overstap naar de Serie A. © Photo News