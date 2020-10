Woordvoerder Pro League: “Kans is reëel dat we minder publiek kunnen toelaten”

Rode Duivels Tielemans in gesprek met Mulder over sfeer bij Rode Duivels: “Zo zou het overal moeten zijn”

14 oktober Ook in IJsland was er weer een basisplek voor Youri Tielemans (23). De middenvelder kreeg in aanloop naar de match het bezoek van Jan Mulder in het nationaal oefencentrum in Tubeke. Mulder trakteerde op koffie, Tielemans op gevatte antwoorden.