Woensdag valt de beslissing over vaccins voor Rode Duivels, met één extra argument: “Een belangrijk signaal: voetballers kunnen vaccinatiebereidheid verhogen”

Krijgen de Rode Duivels een vaccin of niet? De verzamelde ministers van Volksgezondheid beslissen woensdag of de voetballers mogen ‘voorkruipen’. Bij de Voetbalbond rekenen ze erop van wel: de eerste prikken zouden dan op 31 mei en 1 juni gezet worden, de eerste wedstrijd op het EK is op 12 juni. “Dat is precies tijd genoeg om immuniteit op te bouwen.” Of toch niet? En welk vaccin moeten ze krijgen?