WK-loting op 1 april

Champions League ONS RAPPORT. Elke Club Brug­ge-spe­ler krijgt dezelfde score (en dat is begrijpe­lijk)

20 oktober Er stond geen maat op Manchester City: 1-5. Bij Club was Vanaken niet de draaischijf zoals normaal, beleefde Mata één van de moeilijkste avonden uit zijn carrière en besefte Lang dat de weg tussen Gibraltar en Manchester op zijn zachtst gezegd ... láng is. En dat is begrijpelijk. Ons Brugs rapport.