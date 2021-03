WK-KWALIFICATIES. Wit-Rusland pakt eerste punten in groep van België - Portugal geeft zege uit handen - Turkije wint opnieuw overtuigend

GROEP A: Luxemburg wint van Ierland, Portugal geeft zege uit handen

Ook in groep A werd vanavond gespeeld. Ierland, dat ook tegen Servië al verloor, is dramatisch begonnen aan deze campagne. Thuis tegen Luxemburg, toch het zwakkere broertje in deze poule, wrong het vakkundig heel wat kansen de nek om. Aan de overkant was het wel raak. Vijf minuten voor tijd scoorde Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev) de enige treffer van de match.

Die andere wedstrijd, Servië tegen Portugal, sprak iets meer tot de verbeelding. Niet Cristiano Ronaldo eiste een hoofdrol op bij Portugal, wel Diogo Jota. De aanvaller van Liverpool scoorde twee keer met het hoofd, Portugal op rozen bij rust. Na rust een heel ander verhaal. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) en Kostic hingen de bordjes terug gelijk. Ondanks een rode kaart bij de thuisploeg kon Portugal geen vuist meer maken. Beide ploegen staan gedeeld aan de leiding.

GROEP E: Wit-Rusland wint spektakelmatch van Estland

Wit-Rusland tegen Estland, niet de meest ronkende affiche in de groep van onze Rode Duivels. Het zorgde evenwel voor een mooi schouwspel. De bezoekers kwamen tot twee keer toe op voorsprong via Henri Anier, maar de Wit-Russen knokten zich telkens terug in de match. Na een rode kaart in het slotkwartier voor Estland ging het snel: in drie minuten tijd stond het plots 4-2 voor Wit-Rusland. Estland blijft zo puntenloos achter na twee wedstrijden.

GROEP G: Montenegro makkelijk voorbij Gibraltar, Nederland en Turkije winnen ook

Geen verrassing in groep G, waar Montenegro al bij al makkelijk Gibraltar aan de kant heeft gezet. Het werd 4-1. Montenegro staat zo bovenaan de groep met onder meer Nederland, Noorwegen en Turkije. Reece Styche, aanvaller van Buxton (een club die uitkomt op het zevende niveau in Engeland), scoorde het zeldzame doelpunt voor Gibralter.

Turkije heeft na de knappe zege tegen Nederland eerder deze week nu ook Noorwegen ingeblikt. Via Tufan (2x) en Soyuncu werd het 0-3. Thorstvedt (Racing Genk) pakte tien minuten voor tijd nog rood. Een frustrerende avond voor Haaland en co, die zo met 3 op 6 achterblijven. Turkije komt naast Montenegro met het maximum van de punten.

GROEP H: Dzyuba loodst Rusland voorbij Slovenië, Kroatië wint met moeite en Malta pakt verrassend punt

Rusland kan na twee wedstrijden in groep H een perfect rapport voorleggen. Nadat het enkele dagen geleden 1-3 ging winnen bij Malta, hebben de Russen nu ook Slovenië verslagen. Het werd 2-1 in Sochi, na twee doelpunten van Artem Dzyuba. Josep Ilicic (Atalanta) was trefzeker voor Slovenië.

Nog in groep H won favoriet Kroatië met veel moeite van Cyprus.Cyprus beperkte zich tot verdedigen en liet de bal aan de thuisploeg. Die creëerden wel een hele resem kansen, maar scoren bleek minder evident. Een doelpunt van Atalanta-speler Palasic na 40 minuten zorgde voor het verschil. Kroatië, dat de vorige speeldag nog verloor van Slovenië, klimt zo op naar plaats drie.

In de laatste wedstrijd van deze tweede speeldag in groep H is Slowakije niet voorbij Malta geraakt. De bezoekers kwamen verrassend op een dubbele voorsprong na amper 20 minuten voetballen. Na rust boog Slowakije die scheve situatie deels om, maar de bevrijdende derde treffer bleef uit. Met een punt schieten beide landen weinig op.

Volledig scherm Artem Dzyuba in duel met Jure Balkovec. © AP