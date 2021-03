WK-KWALIFICATIES. Rusland en Montenegro starten campagne met perfect rapport

Football Talk Football Talk. De Laet heeft boodschap voor Ant­werp-fans - Antwerp hengelt jonge Canadese aanvaller binnen - EK in gevaar voor Henderson

16:35 Krachtige woorden van de aanvoerder. In een video sprak Ritchie De Laet de Antwerp-fans toe. Dat er de afgelopen maanden veel is gebeurd bij de Great Old, maar alles door Covid-19 helaas op een lege Bosuil. En dus vraagt hij de supporters om nog éven door te bijten. “Het is hier stil. Veel te stil. De Bosuil is leeg. Ik hoor enkel een echo, van geroep, gezang, gejuich. De echo van jullie. (...) Ik mis jullie hier. Jullie zijn het kloppend hart, jullie geven ons energie en doen ons groeien. Maar wij weten wat we moeten doen. Verder knokken, vlammen en bouwen op dit seizoen. Met jullie, dankzij jullie, voor jullie. Gasten, hou vol. Alles komt goed, alles wordt beter. En als het meezit zien we elkaar hier terug bij het begin van volgend seizoen.”